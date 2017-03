Jorge Viana auxilia no trabalho dos Conselhos de Direitos Sociais

Assessoria - 05/03/2017 10:04:28

O senador Jorge Viana (PT-AC) participou na manhã desta sexta-feira (03) da entrega de três veículos que vão auxiliar no trabalho dos Conselhos Estaduais de Direitos Sociais e que foram adquiridos com recurso de sua emenda parlamentar. Além de Jorge Viana, estiveram presentes ao evento a vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB-AC), os deputados estaduais Manoel Moraes(PSB-AC)e Jenilson Leite(PCdoB-AC), e os deputados federais Moisés Diniz(PCdoB-AC) e Léo de Brito(PT-AC).

O encontro reuniu sete conselhos estaduais: do Idoso, da Mulher, da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, da Segurança Alimentar e Nutricional, dos Entorpecentes e da Assistência Social. Aproveitando o evento, Jorge Viana se prontificou a realizar uma agenda, envolvendo outros parlamentares, para que sejam realizados encontros individuais com cada conselho, e assim seguir contribuindo de forma efetiva para as políticas públicas na área social.

O senador falou sobre a importância dessas políticas públicas para a área social: “Quando fui prefeito e depois governador, sempre considerei fundamental cuidar da área social. Lembro que iniciamos um trabalho de criar estruturas e dar socorro para setores da sociedade, como os dependentes químicos. No governo, criamos o Adjunto da Solidariedade, ainda antes do governo do presidente Lula fazer o Bolsa Família. E sempre estabelecemos políticas públicas fortes para os setores que mais precisam de ajuda”. E seguiu: “Tenho procurado fazer no mandato de senador o que sempre fiz: apoiar e desenvolver a área social. Durante o encontro de hoje decidimos promover reuniões com cada conselho para ver como seguir ajudando nesse trabalho que é fundamental, ainda mais no momento de crise política, econômica e social que estamos vivendo”.