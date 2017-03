Rio Juruá volta a subir e já são 20 as famílias desalojadas de suas casas no município de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 04/03/2017 17:54:20 Corresponde no Vale do Juruá

O nível do Rio Juruá voltou a subir nesta sexta-feira, 4, chegando à marca de 13,70 metros – 70 centímetros acima da cota de transbordamento –, segundo informou o Corpo de Bombeiros na região.

De acordo com o subcomandante da corporação, o capitão Rômulo Barros, a cheia já desalojou 20 famílias no município de Cruzeiro do Sul. Desse total, 18 estão recebendo o benefício do aluguel social, pago pela prefeitura do município.