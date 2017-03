Quinze presos fogem do pavilhão “L” do FOC na madrugada e oito são recapturados por agepens

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 04/03/2017 11:21:20

Uma fuga grande fuga de presos foi registrada no complexo prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC) na madrugada deste sábado (4). Um grupo de 13 presos serrou a abertura de ventilação da cela cinco do Pavilhão “L”, pulou a muralha e correu para a mata próxima. Mesmo não tendo sequer uma lanterna para procederem a busca na parte externa, os agentes penitenciários conseguiram prender oito deles, mas cinco ainda estão foragidos.

Conforme revelou o presidente da Associação dos Agepens, José Janes, os presos serraram as grades durante o apagão da madrugada e fugiram pela “bigorna”, nome dado para a abertura de ventilação da cela. Em seguida, o grupo pulou o muro, cuja segurança é reponsabilidade da Polícia Militar (PM). A cela em questão tinha 25 presos e 12 optaram por não fugir.

Segundo informações obtidas junto aos agepens, todos os foragidos são sentenciados por crimes graves, como trafico e homicídio e a direção do FOC ainda não sabe quem são os cinco foragidos. Como são 350 presos no pavilhão está sendo feito o levantamento para identificar os fugitivos.

Janes revelou que na madrugada deste sábado um carro bateu em um poste e provocou um apagão em toda a região do Distrito industrial. Apesar de não haver ainda informações do acidente, este foi considerado com suspeito por ter provocado a queda de energia na região.

Mesmo com o reforço noturno, por não possuírem lanternas, os agepens tiveram dificuldade para checar as celas durante a falta de energia. É sabido por eles que a maioria das fugas ocorrem durante as chuvas fortes ou apagões. Mesmo assim, agentes partiram em busca dos foragidos e conseguiram oito encontrar na escuridão e no meio da mata, trazendo-os de volta às celas. Não há maiores informações dos cinco que já estão nas ruas.