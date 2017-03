Procon vai propor interdição de agência do Bradesco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/03/2017 11:30:57

O Procon vai propor por meio de um ação civil pública a interdição da agência do Bradesco localizada na rua Marechal Deodoro, no Centro de Rio Branco, após inúmeras reclamações sobre filas gigantescas e atendimento demorado. A denúncia será encaminhada à Promotoria do Consumidor do Ministério Público Estadual.

Nesta sexta-feira, 04, uma equipe do Procon constatou a veracidade das reclamações dos clientes da agência.

O diretor do órgão no Acre, Diego Rodrigues, disse que considera inadmissível que o consumidor seja tratado com tanto desrespeito.

“Recebemos denúncias de consumidores relatando que estavam há horas aguardando atendimento na fila do Banco Bradesco, constatei a situação pessoalmente com nossa equipe. Nesse caso, autuamos a agência. As adequações mínimas para o atendimento foram providenciadas sob nosso acompanhamento, mas nós sabemos que esse é um problema generalizado, e o consumidor é que injustamente paga essa conta.”

Na ação civil, o Procon vai pedir que a agência seja obrigada a oferecer as condições necessárias de atendimento ao cliente.