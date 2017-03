BR-364, perto de Cruzeiro do Sul é interditada após erosão em cabeceira de ponte

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/03/2017 15:40:20

A BR-364, a 21 km da cidade de Cruzeiro do Sul, foi interditada neste sábado, 04, após o afundamento da cabeceira da ponte do igarapé Ciagana, localizada na rodovia. A interdição foi confirmada pelo chefe do Dnit no Acre, Thiago Caetano.

Desde o começo da semana, o acesso vinha apresentando sinais de erosão. A situação se agravou nesta sexta-feira e hoje pela manhã um caminhão atolou quando tentava passar pelo acesso.

Uma equipe do Dnit está no local. O chefe do órgão informou que a expectativa é de que a ponte seja liberada na tarde deste sábado logo após os reparos. Serão espalhadas pedras e depois areia no trecho. O outro plano seria a instalação de uma rampa provisória.

“Estamos trabalhando de duas formas: uma espalhando pedra no local pra tentar estabilizar e depois areia para deixar o solo arenoso e não provocar danos aos veículos. Se a gente conseguir estabilizar, a gente vai manter ela até que tenha um período de seca pra gente recompor o solo onde teve a erosão. Se por acaso não conseguir estabilizar a gente trabalha com o plano de colocar uma rampa metálica”, disse.