Ação conjunta entre Iapen e PM resulta na captura de dois foragidos do Sistema Prisional

Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante a manhã deste sábado, 04 de março, homens da Equipe de Monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizaram uma ação conjunta no Ramal da Piçarreira, região do bairro Calafate. Durante a ação dois foragidos do Sistema Prisional foram presos.

Segundo informações dos policiais, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para prestar um apoio aos agentes do Iapen a realizar uma averiguação de alguns cidadãos em fundada suspeita, que estariam transitando por um ramal.

As guarnições do Iapen e PMAC ao chegaram ao endereço repassado, visualizaram alguns cidadãos, que se evadiram para a mata às margens do ramal. As equipes realizaram busca na localidade, onde foram localizados Isaías da Silva Oliveira (34 anos) e Marcelo Augusto Cunha (33 anos), ambos foragidos do Sistema Prisional.

Os dois foram presos e encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla), onde posteriormente serão conduzidos para a Unidade Prisional.