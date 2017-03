Remo e Paysandu esnobam times do Acre na Copa Verde

Jairo Barbosa - 03/03/2017 08:22:49

Pela primeira na história do futebol regional, as duas maiores forças do futebol paraense, Remo e Paysandu, irão jogar no mesmo final de semana na capital do Acre.

As partidas são válidas pela Copa Verde, onde o Galvez recebe o Paysandu e o Atlético Acreano, o Remo.

Para esses jogos, as diretorias dos dois clubes, fizeram questão de levantar a folha salarial dos adversários e comparar com os seus investimentos.

Na comparação feita pelos dirigentes paraenses, Galvez e Atlético aparecem como clubes nanicos, sem expressão e sem investimentos.

Esnobar adversários é uma prática comum dos cartolas paraenses, que instigam seus jogadores a quase sempre, desrespeitar seus adversários.

Só a folha salarial do Paysandu, por exemplo, é suficiente para pagar toda a despesa do Galvez ao longo da temporada de 2017, mas o fator extra campo não ganha jogo.

É nesse aspecto que está o trunfo dos times do Acre. Tanto Galvez, quanto Atlético, apesar dos investimentos acanhados, mostraram dentro de campo, que estão bem credenciados para os confrontos.

Se a história recente das disputas entre o futebol do Acre e do Pará for levada em conta, os dois badalados clubes paraenses, já amargaram, aqui no Acre, fracassos recentes.

O Remo foi rebaixado á série D pelo Rio Branco e o Paysandu foi eliminado na mesma competição, também para o Estrelão.

O final de semana vai servir para marcar mais um capítulo dessa história, que prega, antes de qualquer circunstancia, o respeito em todos os momentos.