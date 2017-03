Pontes de acesso à Bolívia são liberadas a mando da Justiça

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/03/2017 13:33:40

As pontes que ligam o Brasil à Bolívia, em Epitaciolândia e Brasileia, no Acre, foram liberadas nesta sexta-feira, 03, a mando da Justiça estadual.

Policiais federais e militares cumpriram o mandando e retiraram da entrada do acesso os familiares do acreano Sebastião Nogueira do Nascimento (33), que está preso na cidade boliviana há quase duas semanas apontado como participante de um crime de sequestro a um filho de um senador da Bolívia. Ele teria sido preso na cidade de Epitaciolândia por policiais bolivianos, acusa a família.

O protesto contra a prisão do brasileiro e a invasão dos policiais durou dois dias e resultou em um enorme prejuízo financeiro para a região.

