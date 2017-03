Polícia Militar apreende arma e recupera moto em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 03/03/2017 07:54:07

Na noite da última quinta (2), por volta das 21h15min, uma guarnição do Giro do Município de Cruzeiro do Sul, se deparou com 2 sujeitos trafegando em uma moto, sendo que o garupa portava consigo um objeto suspeito na cintura, quando a guarnição solicitou a parada dos mesmo para realização da abordagem, o motorista da motocicleta acelerou agressivamente, empreendendo fuga.

Os militares saíram em acompanhamento aos mesmos, e imediatamente solicitaram reforço, nas proximidades de uma papelaria o piloto perdeu o controle e caiu junto com o garupa. A guarnição chegou rapidamente e conseguiu efetuar a prisão do motorista Maicon Silva Batista, 19 anos, porém o garupa continuou a fuga à pé, pulando vários quintais.

Com a ajuda do reforço que já a havia sido solicitado, o segundo autor Moises de França Gama, 19 anos, também foi preso, admitindo que portava consigo um revólver e que havia se desfeito do mesmo enquanto fugia, após realizar buscas pelas proximidades, o revólver calibre 38, com uma munição, foi encontrado.

Os autores relataram a guarnição que a moto em que eles transitavam, tratava-se de um veículo furtado, sendo a mesma entregue juntamente com os autores e a arma na delegacia de polícia civil do município, para a realização dos procedimentos cabíveis.