PM de CZS prende três homens após tiroteio entre facções rivais

Da redação ac24horas - 03/03/2017 16:47:13

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu na noite de ontem, 2, três homens acusados de pertencerem a duas facções rivais. Segundo o comandante da corporação, Major Lázaro Moura, o trio foi detido logo depois de protagonizar um tiroteio no bairro Cruzeirão.

Moura assegura que um dos presos lidera o Bonde dos 13 no município. Antônio Clebisson Lima, o “Sansanto”, junto com seus comparsas, trocaram tiros com integrantes do Comando Vermelho. Sansanto foi baleado e procurou atendimento médico no município de Mâncio Lima, a 36 km de Cruzeiro do Sul.

Anailton dos Santos Oliveira, que acompanhava Sansanto, também foi detido. Ambos foram capturados pela PM dentro do hospital e logo depois encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

“O Sansanto já é conhecido da polícia. A informação que temos é de que ele comanda o Bonde dos 13 nesta região”, disse Moura a jornalistas na manhã desta sexta-feira, 3.

O terceiro preso, segundo a PM, também é suspeito de integrar a facção comandada por Sansanto. Um terceiro integrante do grupo conseguiu fugir ao cerco policial.