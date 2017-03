Nokia 3310 vai custar R$ 160 e é o telefone mais desejado da última semana

Charlene Carvalho - 03/03/2017 08:11:09

Uma das grandes atrações da Mobile World Congress (MWC), feira onde os doidos por tecnologia descobrem antes de todo mundo o que vai bombar nos próximos meses, foi o bom e velho telefone do jogo da cobrinha da Nokia. A feira acontece em Barcelona e enche os olhos de quem gosta do setor. O retorno desse clássico dos primórdios da telefonia móvel e um dos aparelhos mais vendidos da história: 126 milhões de unidades desde o seu lançamento, em setembro de 2000 mexeu com a internet. Mas se acalme, se acalme. Ele não é uma versão power de smartphone. Pelo contrário. É um dumbphone (telefone burro). Então qual a razão tanto sucesso muito antes do seu lançamento?

DESCONETADOS

Talvez seja o fato de que ele só serve para fazer e receber telefonemas e mandar mensagens. E jogar o jogo da cobrinha, claro. Sim, leitor amigo, eu tive um Nokia 3310. Ele era azul. Um azul bonito, sabe? Brilhante e muito amado. E, sim eu vou comprar a versão 2017, que por aqui deve chegar pelo meio do ano. Pra quê? Para aquela hora em que desconectar do Facebook, do Twitter, do WhatsApp se fizer necessário. E como sou defensora ardorosa do detox de internet, ter um telefone no fundo da mochila onde eu possa acoplar o chip é mais que vantajoso.

NA REDE

No feriado, por exemplo, aproveitei para ficar um pouco, só um pouco, fora do ar. Vida virtual se resumia a uma olhadela só para saber como estava o mundo lá fora. WhatsApp só para falar com alguns amigos mais próximos. E quando voltei à vida real do ano que se inicia, pah! Uma saraivada de tretas dignas da trema-mor, a do Oscar – essa eu assisti ao vivo e comentei muito no Twitter. A primeira delas foi num grupo de socialização de dicas de alimentação que é singelamente chamado por uma amiga de “grupo das tretas”.

É TRETAAA!!!

O (siri) bolo da vez envolveu meia cidade. Treta das grandes. Das boas. Gerou muitas postagens externas. E mais treta. Registre-se: nem só de tretas vive o grupo. Tem excelentes dicas para todos os gostos e sabores. Vivemos em um mundo onde tudo vai parar na rede social. E as pessoas gostam cada vez mais de expor. De expor os outros. Fora a plateia que ama um barraco. É a geração Big Brother, não esse. Aquele de 1984.

SAI DO LOJINHA

No fim de semana assisti a reprise de uma entrevista do Pedro Bial com a Luana Piovani. Em dado momento ele fala sobre a ação dela nas redes e no Twitter. Ela explica que não tem mais Twitter, só Instagram. O motivo? Piovani foi comemorar a vitória do seu time em cima do Corinthians e foi ameaçada. “Fechei a lojinha e sai. Aprendi uma dura lição, mas aprendi”. Sair “do lojinha” de vez em quando a um bem tão grande…

Ah, é do lojinha mesmo. Entendedores entenderão.

CUIDADO E CAUTELA

Passou da hora do público em geral levar em conta as regras de etiqueta na internet e nas redes sociais. Sim, elas existem, são pouco conhecidas, porém, preciosas. Vale a pena pesquisar sobre o assunto. E não esqueça: se desconectar faz bem.

Daniel Scarcello, ator e produtor da peça infantil João e Maria que entre em cartaz neste sábado e em todos os finais de semana de março no teatro do SESC-Centro

FEIJÃO

A Associação Semear realiza no sábado, dia 4, sua primeira feijoada, no Clubes dos Oficiais. O objetivo é arrecadar fundos para as suas obras sociais. O ingresso custa 15 reais, com direito à feijoada e refrigerante.

VÁ AO TEATRO

A Cia. De Teatro Expressão estreia o espetáculo de dança João e Maria neste sábado, 4, no Sesc- Centro. A montagem fica em cartaz durante todos os sábados e domingos de março, às 19h. Baseado nos contos dos irmãos Grimm, o espetáculo é uma ótima dica para quem tem filhos e gosta de teatro.

PRODUÇÃO LOCAL

Vale lembrar que o espetáculo tem duração de uma hora e conta com oito atores e bailarinos. A montagem tem DNA acreano. É dirigida por Jocilene Barroso, com coreografias de Dheyvison Bruno e produção e adaptação de Daniel Scarcello, um jovem extremamente talentoso.

Raphael Bastos Jr., na foto com o deputado federal Alan Rick, comemora uma bela vitória: à frente da FUNASA/Acre desde dezembro de 2015, conseguiu colocar a superintendência local entre as três melhores do Brasil. Raphael é um jovem gestor que tem um belo futuro pela frente

LOGAN, O FILME

Já está em cartaz, no Cine Araújo do Via Verde Shopping, Logan, o filme, último da série Wolverine. Os fãs do mutante devem lotar as salas do cinema. Não vou mentir. Sou fã do Wolverine. E, claro, do Hugh Jackman.

STREAMING

É aquele serviço que você ama ou odeia. Depende da tua conexão de wi-fi. Ou se você for rico, do 4G. Pois bem. O serviço faz cada vez mais parte do nosso cotidiano. E, prepare-se. A tendência é usarmos cada vez mais.

NA ONDA

De olho no mercado, o YouTube anunciou seu serviço de streaming em parceria com as quatro grandes redes de TV americanas e com alguns canais a cabo. O preço é salgado para o padrão brasileiro e, por enquanto, o serviço estará disponível apenas em algumas cidades dos EUA, como Los Angeles, Nova York e Filadélfia, onde a empresa já fechou acordo com transmissoras locais. Vai custar US$ 35 dólares e permitir até seis perfis para cada assinante.

Adgeferson Diniz prepara aulão de boxe chinês para comemorar seus 18 anos como atleta com renda revertida para projetos sociais

BOXE CHINÊS

O heptacampeão brasileiro de Kung Fu, Adgeferson Diniz, vai comemorar seus 18 anos de atleta com um aulão de boxe chinês (ou Sanda, uma modalidade do Kung Fu), no SESC Bosque, no próximo dia 11 de março (sábado).

AULÃO

De 15 às 17 horas, as pessoas que desejarem conhecer esta arte marcial, podem comparecer ao SESC Bosque, bastando apresentar, na entrada, 1 kg de alimento não perecível. Durante o aulão haverá distribuição de brindes e a apresentação do DJ Jorginey. Adgeferson e seus alunos farão a entrega das doações às famílias carentes de Rio Branco.