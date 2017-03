Médico que faltou ao serviço em Senador Guiomard será punido pela Secretaria da Saúde do Acre

João Renato Jácome - 03/03/2017 10:22:15

A falta de médicos plantonistas no Hospital Ary Rodrigues, na cidade de Senador Guiomard, ganhou destaque na mídia nacional essa semana. Isso porque além e não ter médico no ambulatório da unidade de saúde, enfermeiros estavam fazendo os atendimentos e encaminhando os pacientes para Rio Branco.

A situação foi percebida durante a vistoria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac), na sexta-feira passada. Mas, como explicou a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o hospital ficou sem um profissional médico no dia 24 de fevereiro, por causa da falta ao trabalho do médico que estava na escala de serviço.

Diante da má repercussão do caso, a Sesacre informou que já adotou medidas administrativas em relação ao não comparecimento do profissional e destacou que um total de nove médicos estão lotados no hospital estadual. Os problemas, como diz o sindicato, se arrasta há pelo menos dois meses.

Cento e cinquenta e três profissionais de saúde, entre eles 14 médicos, foram convocados na sexta-feira passada. Segundo a Sesacre, outras convocações de aprovados poderão ser feitas de acordo com a necessidade.