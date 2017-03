Manuel Marcos e Ney Amorim conversam sobre encontro dos legisladores, em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/03/2017 12:35:37

Rio Branco sedia no dia 16 de março o encontro dos legisladores, evento que vai reunir vereadores dos 22 municípios do Acre e os deputados estaduais. O local ainda não foi definido.

A primeira reunião oficial para tratar sobre o assunto aconteceu nesta quinta-feira, 03, entre o Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim (PT), e o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB).

Em conversa no Salão Azul da Aleac, Ney Amorim assegurou todo apoio ao encontro dos legisladores e destacou a importância da união entre os parlamentos municipais e estadual.

“Em uma conversa rápida das ações do nosso parlamento municipal, colocando sempre em primeiro lugar a preocupação com os moradores dos bairros da capital. A casa do povo sempre esta de portas abertas ao poder Legislativo municipal”, lembrou o presidente da Assembleia.

O presidente da Câmara, Manuel Marcos, agradeceu a receptividade do petista e disse que a reunião mostra maturidade e harmonia entre os parlamentar municipais e estaduais.