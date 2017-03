Ex-policial é executado no bairro Aeroporto Velho

Da redação ac24horas - 03/03/2017 11:31:33

O ex- policial militar Paulo Ferreira do Nascimento, de 38 anos, foi assassinado com cerca de oito tiros na manhã desta sexta feira (3), na Rua Ary Rodrigues, bairro Aeroporto Velho, região da Baixada, em Rio Branco.

Segundo o que informaram policiais militares que estiveram no local do crime, a vítima estava sentada em uma cadeira na frente de um comércio, quando foi surpreendida por um homem armado, que se aproximou e começou a efetuar os disparos.

Paulo foi atingido no tórax, braços, e nas costas, quando se levantou tentando fugir do seu algoz. Socorrido por uma equipe do Samu, Paulo morreu quando era submetido a uma cirurgia de emergência no Pronto Socorro da capital.

Ainda de acordo com policiais militares, Paulo era policial militar e foi expulso da corporação em 2002 por seguidos atos de indisciplina.

O crime tem características de execução, semelhante a outras quatro mortes violentas registradas em Rio Branco nas últimas 48 horas.