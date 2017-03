DNIT confirma afundamento em ponte sobre rio e problema de trafegabilidade na BR 364

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 03/03/2017 18:05:23

Um escorregamento do aterro na cabeceira da ponte sobre o rio Cigana, próximo ao rio Croa pode provocar uma interrupção no fluxo de veículos para a cidade de Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada pelo diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Thiago Caetano, o qual já determinou as ações emergenciais, mas não descartou uma interdição do trecho, ainda que temporariamento.

“Houve o escorregamento de terrra nos dois lados da ponte por conta da subida e descida muito rápida das águas, mas isso nada tem a ver com a qualidade da obra”, informou Thiago.

Segundo o diretor do DNIT, as pontes foram construídas sem margem de transição, o que ocasionou o escorregamento do aterro da cabeça da ponte. “Mas isso não tem nada a ver com a construção e sim com o projeto original”, destacou.

Thiago confirmou o risco de interdição da rodovia no local, mas já existe um engenheiro da firma responsável pela manutenção da BR 364 no local monitorando a situação. “Esse engenheiro da empresa me disse que houve uma especializada e no momento existe risco, mas já é menor”, relatou.

Thiago informou que um engenheiro do DNIT embarca esta noite para Cruzeiro do Sul, onde vai se unir a outro engenheiro da empresa fiscalizadora para juntos ao engenheiro que está no local avaliarem a situação. “A expectativa é de que até domingo haja uma resposta provisória. Acredito que o transtorno será mais durante as obras de reparo e esperamos resolver o problema no mais breve espaço de tempo possível”, finalizou o diretor.