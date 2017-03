Aprovados em concurso são convocados pela prefeitura de Tarauacá para entrega de docs

Da redação ac24horas - 03/03/2017 09:06:09

Um novo grupo de aprovados em concurso público realizado pela Prefeitura de Tarauacá, foi convocado. Agora, as vagas da chamada são nas áreas de servente, digitador e merendeiros para as zonas urbana e rural. A informação foi repassada pela prefeita da cidade, Marilete Vitorino (PSD).

Ao todo, os 30 convocados deverão se apresentar no próximo dia 06 de março, na Junta Médica da cidade, munindo dos documentos pessoais e dos laudos exigidos pelo decreto de convocação. É importante que nenhum documento deixe de ser entregue.

Além disso, explicou o decreto municipal, todos os que já o fizeram no mês de dezembro, quando o ex-prefeito Rodrigo Damasceno contratou centenas de aprovados, não precisarão mais entregar a documentação, bastante apenas se apresentar no local indicado no documento.