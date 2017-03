Após circulação pelo Nordeste, cia. Visse e Versa se apresenta em Sena

Da redação ac24horas - 03/03/2017 12:41:22

Os trabalhos não param. Após 15 apresentações pelo Nordeste do país, a Companhia de Teatro Visse e Versa está de volta ao estado, desta vez, vai se apresentar nos municípios acreanos através do projeto Jamaxi Cultural, que leva espetáculos de teatro, dança, música e exposição de artes plásticas. O primeiro contemplado a receber o Espetáculo “Comédia Del’ Acre”será o município de Sena Madureira, que terá apresentação no dia 4 de março, a partir das 17h, na praça 25 de setembro, no centro da cidade.

O projeto é financiado pelo Ministério da Cultura – MINC e tem o apoio Local da Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e é uma realização da Fundação Elias Mansour, através do Governo do Estado do Acre.

Além da apresentação do espetáculo, a Cia. Visse e Versa vai oferecer uma oficina de teatro de rua, visando aproximar e levar uma vivência prática junto aos artistas. Poderão participar pessoas a partir de 15 anos de idade, sendo eles, artistas experientes ou iniciantes, ou seja, todos que se interessem pelo processo artístico da companhia Visse e Versa na formação de seus Espetáculos.

Data da Oficina: 03 de março de 2017

Horário: das 09:30h às 12:30h

Local: Pólo da UFAC em Sena Madureira

Inscrições e Informações: Centro Cultural de Sena Madureira