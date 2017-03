Ao lado da cúpula da Segurança, Sebastião recebe Petecão e entrega pedido para investimentos

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/03/2017 19:19:29

Sebastião Viana e Sérgio Petecão mais uma vez ficaram frente a frente na Casa Rosada para tratar sobre recursos para a Segurança Pública, na tarde desta sexta-feira, 03.

Dessa vez com a cúpula da Segurança do Acre presente.

O encontro serviu para que o governo, conforme havia prometido há dez dias durante outra reunião com a bancada federal, também na Casa Rosada, apresentasse o pedido protocolar de destinação de 70 milhões de reais oriundos de emendas dos deputados federais e senadores do Acre para investimentos na Segurança. Petecão como coordenador da bancada recebeu o documento.

Na oportunidade, o secretário de Segurança, Emylson Farias, leu o documento informando algumas das necessidades do setor: reaparelhamento em mais de 120 viaturas, por exemplo; equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos especiais para o Corpo de Bombeiros e Operações Táticas e Especiais das polícias, armamentos, munições letais e não-letais e continuidade da construção do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O senador Petecão mais uma vez lembrou que os lados políticos opostos dele e do governador não podem ficar acima dos interesses do estado. “Não é questão política, de partido”, disse Petecão, que foi interrompido por Sebastião Viana no meio da frase: “é pelo estado”.

Petecão mostrou estar mais a vontade ao lado do governador e até chamou o petista de “manin” e véi” ao citar a sensação de insegurança no Acre. “Mas aí, manin, nós não podemos nos render, né, véi, temos que fazer esse enfrentamento”, disse ele ao governador.

Petecão também disse que fez questão de ir à Casa Rosada para receber das mãos do governador Sebastião Viana o documento.