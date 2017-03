Secretaria de Habitação “congela” investimentos no Taquari e vereadores pedem solução

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/03/2017 11:09:14

Moradores e comerciantes do bairro Taquari estão impedidos pela Secretaria de Habitação do Estado de construir e ampliar seus imóveis no local. O assunto foi tema de debate na sessão desta quinta-feira, 02, na Câmara de Vereadores.

Segundo o vereador Roberto Duarte (PMDB), que esteve no bairro ouvindo os moradores, a medida prejudica sobretudo o comércio. Ele também acrescentou que este não é o único problema enfrentado por quem mora no Taquari. No bairro, as ruas estão em condições precárias e os serviços executados pela prefeitura são de má qualidade.

“O bairro está congelado. Não se pode construir, não se pode se pode abrir uma empresa, não se pode fazer nada, absolutamente nada. Há duas semanas em frente a rua principal e tapou quatro buracos. Os quatro buracos se transformaram em dez. Foi jogada uma borra de asfalto com barro e a comunidade lá sendo mais prejudicada ainda do que eles já estão sendo prejudicados.”

O líder do PT na Casa, vereador Rodrigo Forneck, reconheceu os diversos problemas sociais enfrentados por quem mora no Taquari e lembrou que a medida da Sehab ocorre em função da política habitacional do governo do Estado que retirou centenas de famílias do local e transferiu para a Cidade do Povo.

“O bairro Taquari talvez seja um dos bairros que mais possuem dificuldades sociais em Rio Branco. De fato a gente tem um sério problema pra trabalhar ali. Você tem famílias que continuam no bairro e que não conseguiram sair. E você tem o poder público impedido de atuar em alguns momentos.”

Os vereadores devem receber na próxima semana, na Câmara, uma comissão de moradores e comerciantes do bairro para tratar sobre o assunto.