PF apreende 4kg de cocaína no aeroporto; mulheres são presas

Da redação ac24horas - 02/03/2017 13:59:33

Uma ação rápida da Polícia Federal garantiu a apreensão de 4 kg de cocaína que seriam levados para a cidade de Macapá, capital do Amapá, no extremo Norte do país. Com a droga, duas mulheres foram presas e serão indiciadas por tráfico de entorpecentes. O caso ocorreu no aeroporto de Rio Branco.

Como explicou a Polícia Federal, as mulheres são naturais do Acre e cada uma delas levava aproximadamente 02 quilos de cocaína preso ao corpo. O flagrante foi formalizado na Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco/AC.

Os agentes federais estavam de plantão no aeroporto realizavam a fiscalização de rotina, que tem por objetivo reprimir o tráfico de drogas interestadual pelos voos comerciais que saem e que passam pela Capital acreana.