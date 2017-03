N. Lima chama Marcus de Galo da Madrugada

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/03/2017 10:24:00

O vereador Nogueira Lima (DEM) fez uma dura crítica aos serviços de tapa-buracos realizados pela prefeitura nas ruas de Rio Branco.

A crítica do parlamentar foi carregada de ironia. Nogueira Lima aproveitou para registrar que os vereadores, somente na última semana, fizeram 900 indicações para recuperação e tapa-buracos nas ruas da capital.

“Que diabo esse prefeito do PT tá fazendo? O que o senhor tá fazendo na cidade, prefeito, é um crime. O senhor que é engenheiro tapando rua com barro. Ele que é o galo da madrugada, o prefeito do PT. Esse é o prefeito do politicamente correto. A Câmara tá de parabéns em fazer essas indicações”, salientou.

Lene Petecão, do PSD, fez coro com seu colega de oposição lembrar que a rua Algodoeira, no bairro Belo Jardim, há dois anos está em condições precárias. “Rio Branco tá uma cratera. Eles chegam no buraco colocam barro e vão embora.”

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, disse, ao defender a prefeitura, que “a situação da malha viária é decorrente da crise econômica brasileira e que chegou em Rio Branco. E qualquer crítica nesse momento do inverno amazônico soa com muito oportunismo”, completa.