Manifestantes fecham as duas pontes de acesso à Bolívia por causa de acreano acusado de sequestro

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/03/2017 08:43:36

Desde ontem à tarde a ponte Wilson Pinheiro, em Brasiléia, no Acre, na fronteira com a Cobija, capital de Pando, na Bolívia, está fechada.

O bloqueio foi feito por familiares do acreano Sebastião Nogueira do Nascimento (33), que está preso na cidade boliviana há quase duas semanas. A família de Sebastião acusa policiais bolivianos de terem invadido a cidade de Brasiléia para prender o brasileiro. Ele é apontado como participante de um crime de sequestro a um filho de um senador boliviano.

No protesto foram colocados vários pneus no acesso à ponte. Uma imensa fila de carros se formou no local.

A crise entre brasileiros e bolivianos na fronteira foi comunicada ao Ministério das Relações Exteriores por parlamentares federais do Acre e o governador Sebastião Viana, mas até o momento o governo brasileiro não se posicionou.

“Semana passada comuniquei aos ministros das Relações Exteriores e Justiça a despeito da tensa situação de fronteira Acre/Pando. Somos povos irmãos, falta mediação eficiente, a PF e o Exército sozinhos, talvez, não sejam suficientes. É questão de relacionamento político”, disse Viana em sua página no Facebook.