Jovem baleado na Cidade do Povo tem morte cerebral no Huerb

Da redação ac24horas - 02/03/2017 14:01:53

Internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vítima de disparo de arma de fogo, o adolescente Jadeilson Bezerra Marciel, de 15 anos, morreu na unidade hospitalar. O crime contra ele ocorreu no dia 20 de fevereiro, na Cidade do Povo, na Capital.

O rapaz havia saído de casa há pouco tempo quando populares informaram ao pai que ele havia sido baleado na quadra 09 do conjunto habitacional. Ele preisou de socorro e desde então ficou internado.

No hospital, o jovem teve morte cerebral e somente nesta quarta-feira, dia 1º,, os parentes resolveram desligar os aparelhos. O pai, muito abalado, não sabe dizer a motivação para o crime e não acredita que o filho tenha envolvimento com facções criminosas.