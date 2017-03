Incêndio destrói casa no bairro Nova Estação, na capital

Uma casa localizada na Rua Belém, bairro Nova Estação, em Rio Branco, foi totalmente destruída pelas chamas que se alastraram na residência por volta das 13 horas desta quinta-feira, dia 02 de março. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou acidental.

No local, homens do Corpo de Bombeiro tentam controlar as chamas para que elas não atinjam as casas que ficam próximas dali. Os moradores da região ficaram assustados com a quantidade de fumaça que escureceu o céu na comunidade.

Dezenas de curiosos foram até a rua para ver do que se tratava o incêndio. O caso será investigado pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros Militar.