Câmara retorna aos trabalhos após o carnaval em meio a expectativa sobre formação da CPI dos Ônibus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/03/2017 09:56:29

Após cinco dias de feriado de carnaval, os vereadores retornaram aos trabalhos nesta quinta-feira, 02, na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Na Casa, a expectativa, depois do carnaval, está em torno da nomeação nos cargos que comporão a CPI do Transporte Coletivo. A comissão, proposta pelo vereador Roberto Duarte (PMDB), deve investigar a relação de contrato entre a prefeitura e as empresas de ônibus.

Além de Roberto Duarte, que naturalmente integra a Comissão. Foram indicados pelos partidos para integrarem a CPI, os vereadores Célio Gadelha (PSDB), Artêmio (PSB), Jakson Ramos (PT) e Juruna (PSL).