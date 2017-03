Banco da Amazônia faz chamada aberta para publicação de artigo científico em revista científica

Da redação ac24horas - 02/03/2017 16:41:33

A revista Amazônia: Ciência & Desenvolvimento, periódico do Banco da Amazônia, especializada na divulgação de textos sobre temas regionais, está com chamada aberta para publicação de artigos científicos.

Essa é a primeira edição da revista em 2017. A publicação será alusiva ao aniversário de 75 anos da instituição financeira, que será comemorado em julho. Este ano serão lançadas duas revistas.

Entre outros assuntos, o Banco da Amazônia receberá artigos sobre transferência de tecnologia direcionada aos desafios científicos e tecnológicos constantes do Programa Brasileiro de Agricultura de Baixo Carbono, Integração Lavoura Pecuária e Floresta, recuperação de áreas degradadas com plantio de espécies nativas, tecnologias modernas de uso sustentável das florestas, gestão e manejo sustentável da produção e dos recursos naturais em assentamentos de reforma agrária e agricultura familiar, restauração ambiental com geração de renda em comunidades ribeirinhas e agroecologia.

“Nesses 12 anos temos disseminado o conhecimento especializado sobre a região, divulgando resultados de pesquisas de autores consagrados, citados nas melhores revistas do país e do estrangeiro. O conhecimento é o maior insumo desse século, daí alimentarmos um sonho de que nossa revista se torne cada vez mais qualificada e reconhecida como a principal fonte de difusão de conhecimentos da Amazônia”, ressalta a economista Maria Lúcia Bahia Lopes, editora do periódico.

Endereço para enviar seu artigo

Os interessados em publicar artigos na revista Amazônia: Ciência & Desenvolvimento podem enviar os textos para a 24ª edição do periódico até o dia 30 de maio e, para a 25ª edição, que será lançada no segundo semestre, até o dia 23 de setembro.

Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail revistacientifica@bancoamazoni a.com.br.

As normas para publicação podem ser vistas no site www.bancoamazonia.com.br.