AcrePrevidência nomeia comissionado com salários de até R$ 7,7 mil

Da redação ac24horas - 02/03/2017 09:13:14

O Diário Oficial desta quinta-feira, dia 02 de março, traz a publicação de novas portarias de nomeação de cargos comissionados que agora farão parte da estrutura governamental com salários de ate R$ 7,7 mil, como é o caso de um dos contratados para trabalhar no Instituto de Previdência do Estado do Acre (AcrePrevidência).

No órgão previdenciário estadual, os servidores estão sendo nomeados novamente para a alteração dos salários, para mais, ou seja, com aumento real. E, saindo da CEC-6 para a CEC-7, por exemplo, o aumento é de R$ 1 mil.

Na administração municipal, também no Diário Oficial de hoje, o Rbtrans faz publicar contratação de uma servidora comissionada com salário de R$ 9,1 mil