Acordar cedo e trabalhar é um “compromisso”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/03/2017 13:20:27

O diretor-presidente da Emurb, Edson Rigaud Viana, disse por meio de nota que achou estranha a denúncia do vereador Nogueira Lima (DEM) de que alguns serviços de tapa-buracos são feitos com barro na capital. A crítica do parlamentar foi feita durante a sessão desta quinta-feira, 02, e veiculada no ac24horas.

O diretor da Emurb informou que “solicitou audiência com o vereador, que ocorrerá nesta data, às 15h, para que o mesmo ajude a esclarecer e identificar os locais onde estariam ocorrendo esta situação, visto que a Empresa não reconhece esse tipo de serviço como sendo originado por ela”.

Na nota, Edson acrescenta ainda que a Empresa Municipal de Urbanização “mantém desde o dia 02 de janeiro, equipes na cidade executando serviços de tapa-buracos e recuperação da malha viária, trabalhando todos os dias da semana, inclusive aos sábados, feriados e no período noturno” e que “somente nestes primeiros 60 dias do ano já foram aplicadas 4.828 toneladas de asfalto durante trabalho executado, inclusive sob fortes chuvas”.

Veja íntegra da nota:

Nota de Esclarecimento

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) esclarece que causou estranheza a declaração feita pelo vereador Nogueira Lima, na tribuna da Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira, 02 de março, veiculada pelo site ac24horas, em que o nobre parlamentar afirma que esta Empresa, responsável pelos serviços de manutenção viária na cidade, estaria tapando buracos com barro.

Diante de tal situação, o diretor-presidente da EMURB solicitou audiência com o vereador, que ocorrerá nesta data, às 15h, para que o mesmo ajude a esclarecer e identificar os locais onde estariam ocorrendo esta situação, visto que a Empresa não reconhece esse tipo de serviço como sendo originado por ela.

A EMURB informa ainda que mesmo diante do rigoroso inverno pelo qual passamos, de ordem do prefeito Marcus Alexandre mantém desde o dia 02 de janeiro, equipes na cidade executando serviços de tapa-buracos e recuperação da malha viária, trabalhando todos os dias da semana, inclusive aos sábados, feriados e no período noturno, buscando garantir a trafegabilidade nas vias principais, corredores de ônibus e acessos a bairros. Somente nestes primeiros 60 dias do ano já foram aplicadas 4.828 toneladas de asfalto durante trabalho executado, inclusive sob fortes chuvas.

Em nome dos servidores da EMURB, sentimo-nos muito honrados em ter o prefeito Marcus Alexandre acompanhando e fiscalizando nossos serviços todos os dias da semana, muito cedo e muitas vezes também a noite. Para nós, acordar cedo para trabalhar é a demonstração de compromisso com a população. Por fim, colocamo-nos a inteira disposição dos nobres vereadores que queiram contribuir com os serviços prestados a por esta Empresa Pública, as críticas construtivas são sempre muito bem vindas, desde que devidamente fundamentadas, inclusive em respeito aos trabalhadores que tanto se dedicam a prestar o melhor serviço à cidade.

Rio Branco-Acre, 02 de Março de 2017.

Edson Rigaud Viana Neto

Diretor-presidente da EMURB