Justiça do Trabalho anuncia atendimentos em Tarauacá

Da redação ac24horas - 01/03/2017 10:53:27

Em meio às contratações e demissões pelo Poder Público e pela iniciativa privada, os moradores de Tarauacá terão a chance de fazer uma consulta à Justiça Eleitoral no próximo dia 13 de março, quando o órgão terá equipes atendendo na cidade interiorana.

O intuito dos técnicos da Justiça do Trabalho é receber reclamações trabalhistas e tirar dúvidas de empregados e empregadores sobre direito do trabalho. Isso deve minimizar e muito as dúvidas dos cidadãos taraucaenses.

Vale lembrar que para os atendimentos é necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF e até um comprovante de endereço.

Serviço:

Data: 13 de março de 2017

Local: Fórum Desembargador Mário Strano

Horário: período de expediente normal