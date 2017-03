Inscrições para cursos técnicos EAD do IFAC encerram nesta 5ª

Da redação ac24horas - 01/03/2017 14:43:24

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Acre (IFAC), para ingresso em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância (EaD) encerram nesta quinta-feira (2 de março).

Nesta edição estão sendo ofertadas 200 vagas, nas áreas de Meio Ambiente, Vendas e Administração. Os cursos serão ministrados nos municípios de Porto Acre, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro.

As inscrições, que serão feitas somente pela internet, para participar da seletiva, os candidatos devem acessar o site do IFAC (portal.ifac.edu.br) ou também a página oficial do Programa de Educação a Distância do Instituto (ead.ifac.edu.br). Para concorrer a uma vaga é necessário que o participante tenha concluído o Ensino Médio. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 08 de março, a partir das 18h.