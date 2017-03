Desfiles de blocos, escolha da realeza e bailes foram os componentes do carnaval no AC

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/03/2017 08:13:26

Realizado em 17 bairros, além do Mercado Velho e Gameleira, o carnaval de Rio Branco promovido pela comunidade em parceria com a prefeitura da capital mais uma vez foi um sucesso e provou que com pouco é possível fazer grandes festas.

Da Arena de Esportes Radicais, na Estrada do Quixadá, à Transacreana, o carnaval reuniu pessoas de todas as idades, famílias, bandas locais e diferentes blocos carnavalescos durante os cinco dias.

Houve carnaval nos bairros José Augusto, Vila Ivonete, Vila Nova, Tancredo Neves, Apolônio Sales, Estrada do Quixadá, Cadeia Velha, Base, Cidade do Povo, Albert Sampaio, Transacreana, Aeroporto Velho, Conjunto Esperança, Jorge Kalume, Tucumã, Conjunto Universitário e Eldorado.

Quase 1, 5 mil ocorrências registradas até a penúltima noite

Até esta terça-feira, penúltima noite de carnaval quase 1,5 mil ocorrências policiais haviam sido registradas. Para se ter uma noção, até a segunda, dia 27, já eram 1,3 mil, segundo divulgou a polícia acreana à imprensa. São casos de furtos, roubos, tentativas de assassinato e até homicídios foram registrados.

Para as festividades carnavalescas foram disponibilizados 1.500 policiais militares para garantir a tranquilidade dos foliões. O serviço ordinário não esta sendo prejudicado, e as viaturas que fazem o policiamento ostensivo e atendem ocorrências estão atuando normalmente nos bairros, informou o órgão.

Em média são 300 policiais por dia para auxiliar o policiamento durante a quina carnavalesca com o apoio das Unidades Especializadas, como os Batalhões de Operações Especiais (BOPE), Ambiental (BPA) e de Trânsito (BPTRAN), em operações específicas

Escolha da realeza marcou a abertura do carnaval

A seleção do Rei e Rainhas do carnaval 2017 na noite da sexta-feira, 24, no Calçadão da Gameleira, com um público de quatro mil pessoas, marcou a abertura do carnaval 2017. E não faltou samba no pé dos 19 candidatos escolhidos numa pré-seleção, cinco de diferentes categorias: Rainha do carnaval, Travesti, Rainha Gay e Rei Momo, nesta última categoria foram quatro concorrentes.

Foram escolhidos como Rei e Rainhas do carnaval, Chayene Carvalho (Rainha); Marcela Silva (Rainha Travesti); Bianca Lima (Rainha Gay); e Luiz Vasconcelos (Rei Momo).

Desfile dos blocos marca encerramento do Carnaval

Encerrando a última noite de carnaval em Rio Branco, aconteceu na Gameleira o desfile de quatro blocos carnavalescos.

A Vila do Fuxico homenageou o Atlético Acreano com fantasias, carros alegóricos e temas com as cores do time.

Criado há 39 anos, neste carnaval, o SAMBASE desfilou com sessenta e cinco ritmistas, comissão de frente formada por quarenta e cinco integrantes e mais de seiscentos brincantes. O SAMBASE homenageou o artista plástico Hélio Melo.

Já o Bloco 6 é D+, que busca o pentacampeonato no Concurso, homenageou os negros com o enredo “Sou negro na raça, no sangue e na cor. E aí?”.

“O circo chegou na Gameleira” foi o enredo do bloco Sem Limite. São 250 integrantes entre palhaços, mágicos, bailarinos e alguns outros personagens circenses.