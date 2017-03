Com samba enredo em homenagem ao negro, 6 é D+ vence concurso de blocos de Rio Branco; confira

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/03/2017 07:50:04

Com um samba enredo contando a história do negro, o Bloco 6 é D+ venceu o concurso dos blocos, na Gameleira nesta terça-feira, 28, último dia do carnaval, e se tornou pentacampeão. O samba, de composição de Dida Oliveira, tinha como tema “Sou negro na raça, no sangue e na cor. E aí?”. O bloco levou um troféu e R$ 3 mil em premiação.

O Sambase foi o vice campeão. O bloco desfilou com sessenta e cinco ritmistas, comissão de frente formada por quarenta e cinco integrantes e mais de seiscentos brincantes. Eles homenagearam o artista plástico Hélio Melo.

“O circo chegou na Gameleira” foi o enredo do bloco Sem Limite, terceiro lugar no concurso. O bloco estava formado com 250 integrantes entre palhaços, mágicos, bailarinos e alguns outros personagens circenses.

Já a Vila do Fuxico, que homenageou o Atlético Acreano com fantasias, carros alegóricos e temas com as cores do time, ficou no quarto e último lugar do concurso.

Veja a letra do samba enredo do Seis é D + que homenageia o negro

Composição: Dida Oliveira

Sou negro na raça, no sangue e na cor

Sou pérola negra que reluz

Um quê de beleza natural

Sou 6 é D+, sou negro neste Carnaval

Quando os navios negreiros aportavam

Às margens das praias do nosso Brasil

Traziam negros traficados, maltratados

Vir ser humilhados está na história quem não viu

Dos açoites do tronco pra senzala

Logo após as chibatadas do feitor

Criaram o quilombo para se refugiar

Quando saiam da fazenda do senhor

Estava ali a esperança dos escravos

Zumbi dos Palmares contra o colonizador

O negro enfim se libertou

Quando princesa Isabel a Lei Áurea assinou

Vamos juntos abolir a escravidão, o preconceito e a discriminação

O negro enfim se libertou

Agradeceu aos orixás, capoeira ele jogou

Somos sambistas em busca da paz nesse carnaval 6 é D+