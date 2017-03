Bancos ficam sem dinheiro durante o carnaval no interior

01/03/2017

A situação parece só piorar no interior do Acre, onde os bancos deixaram seus clientes sem dinheiro nos caixas eletrônicos durante o carnaval. Em Brasiléia e Epitaciolândia, por exemplo, os usuários das Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB) reclamaram que ficaram impossibilitados de fazer saques.

“Eu cheguei na cidade sábado, e só na segundo precisei de dinheiro. Fui no banco e não tinha nenhuma cédula. A gente liga no telefone deles, mas ninguém atende. Fica difícil, porque a internet estava fora e a maquina de cartão não funcionava no posto para eu abastecer e voltar para Rio Branco”, reclama José Paiva, de 49 anos.

A situação também foi retratada pelo site O Alto Acre. A informação é que essas não foi a primeira vez em que problemas como esse ocorrem. A situação aconteceu por conta do aumento no número de turistas que foram para a região por conta das festas de carnaval.

“Se fosse só o dinheiro nos caixas, menos mal, mas também tem o problema do cartão de débito e de crédito que não passa. As maquinetas não funcionam porque a cidade fica sempre sem internet. Quem sai prejudicado é a gente, que não pode pagar as contas que faz e ainda passa vergonha. Vu acionar a Justiça. Isso é um absurdo”, lamenta a Judith Alencar, de 37 anos.

Também na segunda-feira, dia 27, quem precisava de cédulas, tinha que deslocar até o único caixa disponível na região, que fica em Epitaciolândia, mas a alegria durou pouco, isso porque as cédulas também acabaram e na Caixa Econômica, onde também se aceita os clientes do BB, já haviam encerrados os saques.