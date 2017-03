Arquilau Melo entra na ciranda do Senado em 2018

Luis Carlos Moreira Jorge - 01/03/2017 15:53:07

O desembargador aposentado Arquilau de Castro Melo disse hoje em primeira mão ao BLOG DO CRICA que, está seriamente propenso em ser candidato ao Senado em 2018, pois, cansou de ver tantos caciques envolvidos na Lava-Jato e não ter uma renovação na política.

“Recebi muitos apelos de amigos, de clientes do meu escritório de advocacia, para que eu saia candidato a senador como algo novo. O problema da política é que os caciques tradicionais não permitem a renovação dos seus quadros, este é o grande mal dos partidos”, desabafou Melo.

A sua entrada em cena vai mexer com o quadro de candidaturas ao Senado, por ter um perfil da mais alta respeitabilidade, estar distante do tradicionalismo e dos vícios da política e pode ser um atrativo para aqueles eleitores descontentes com tudo o que está acontecendo na Lava-Jato.

Arquilau disse ao BLOG que ainda não definiu por qual partido sairá, tem recebido convites, mas descarta que seja por um partido tradicional. “Vou ser candidato por um partido pequeno, sem caciques”, pontuou.

É uma candidatura que vai tornar ainda mais revolto o mar da disputa das duas vagas para o Senado, que estarão abertas em 2018. Mais notícias políticas no BLOG DO CRICA.