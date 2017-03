Acre encerra fevereiro registrando 42 mortes violentas; totalizando 86 em dois meses

01/03/2017

Os números de mortes violentas em todo o Estado do Acre, onde a maioria é oriunda da guerra entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13, registrou neste mês de fevereiro 42 óbitos, dois a menos que o mês de janeiro, cujo o número de mortes chegou a 44. Os dados são de levantamentos feitos por veículos de comunicação.

A secretaria de Segurança ainda não disponibilizou o número oficial de mortes até o momento. No ano passado, em todo o período de 2016, mais de 350 mortes violentas foram registradas em todo o Estado, sendo a capital Rio Branco a localidade onde mais se mata.

Autoridades da Segurança Pública afirmam sem se identificar que o número de mortes só não foi maior que janeiro devido o mês de fevereiro ter apenas 28 dias. “Seria possível que o número de mortes violentas ultrapasse o mês de janeiro”, disse uma fonte ao ac24horas.

Para chegar ao número 42, mais duas pessoas foram mortas na noite desta terça-feira, 28, em Cruzeiro do Sul. As vítimas identificadas apenas como Luquinhas e Mauri Lima, bebiam juntos em frente a uma casa, quando foram surpreendidos por homens armados que efetuaram os disparos. Populares afirmam terem ouvido cerca de cinco tiros.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, mas, as vítimas morreram mesmo antes do atendimento.

Policiais fizeram o isolamento da área para a coleta de informações. Mauri Lima, segundo os policiais, havia saído a cerca de duas semanas do presídio. A hipótese é que ele era o alvo dos criminosos.

Veja a lista de mortes violentas em fevereiro:

● 01/02

0⃣1⃣Nome: Sérgio Roberto do Nascimento, 39 anos, vulgo Sapim.

Local: Beco João Fonseca (Rua da Tripa) Bairro Tropical – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

0⃣2⃣Nome: Robson Leandro Vilcker, 22 anos.

Local: Bairro Esperança I – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 02/02

0⃣3⃣Nome: Antônio Queiroz da Silva, 49 anos (Mototaxista)

Local: Vila do V – Porto Acre.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣4⃣Nome: Rogério Roldes Nery, 17 anos.

Local: Bairro Calafate – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Assalto à casa de PM.

● 03/02

0⃣5⃣Nome: Kenedy Sobrinho dos Santos, 19 anos.

Local: Ramal do Gurgel, Bairro Amapá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣6⃣Nome: Paulo Sérgio Gomes Sobrinho, 26 anos.

Local: Ramal do Gurgel, Bairro Amapá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣7⃣Nome: João Victor Bezerra Nogueira, 18 anos.

Local: Estrada da Sobral, Bairro Sobral – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

0⃣8⃣Nome: Sérgio da Cruz Santana, 25 anos.

Local: Altura do km 12, Sentindo Manoel Urbano.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com a Polícia.

0⃣9⃣Nome: Frank Willian Alves da Silva, 18 anos.

Local: Altura do km 12, Sentindo Manoel Urbano.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com a Polícia.

● 04/02

1⃣0⃣Nome: Manoel Lopes, 43 anos.

Local: Bairro Seis de Agosto – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma Branca e carbonizado.

Circunstância: Encontrado carbonizado em apartamento.

1⃣1⃣Nome: Anelino Ferreira da Silva, 39 anos.

Local: Estrada do mutum, km 07 Ramal da Brahma – Bujari.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Encontrado morto no ramal.

1⃣2⃣Nome: Manoel Felipe Correia Galvão, 22 anos.

Local: Residencial Vale dos Buritis – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo e Branca.

Circunstância: Degolado na quadra.

● 05/02

1⃣3⃣Nome: Raimundo Nonato de Melo Silva, 44 anos.

Local: Estrada do Quixadá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma Branca.

Circunstância: Morto pelo enteado.

● 06/02

1⃣4⃣Nome: Bruno Henrique Mendes, 16 anos

Local: Rua C, Bairro palheiral – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Encontrado morto na rua.

● 07/02

1⃣5⃣Nome: Romário Costa da Silva, 22 anos.

Local: Bairro João Eduardo – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

1⃣6⃣Nome: Izaldir Dias dos Santos, 28 anos.

Local: Bairro Caladinho – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

● 08/02

1⃣7⃣Nome: Augusto Moraes da Silva, 34 anos.

Local: Ramal Cachoeira – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: filha matou o pai.

1⃣8⃣Nome: Francisco das Chagas Figueiredo da Cunha, vulgo Pangaré, 21 anos.

Local: Presídio – Sena Madureira

Causa: Ferimento por arma branca.

Circunstância: Executado dentro do presídio.

1⃣9⃣Nome: Raimundo Gonçalves do Nascimento, 30 anos.

Local: Ramal Mendes Carlos 2, km 84 – Plácido de Castro.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado no Ramal.

● 09/01

2⃣0⃣Nome: Raimundo Alves de Brito, 54 anos.

Local: Seringal Belo Monte – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Irmão matou o outro e jogou o corpo no Rio.

● 10/02

2⃣1⃣Nome: Manassés Coelho Sales, 22 anos.

Local: Bairro Mutirão – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

● 11/02

2⃣2⃣Nome: Maria do Desterro dos Santos, 38 anos.

Local: Seringal Apodi, Alto Tarauacá – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Morta pelo marido.

● 12/01

2⃣3⃣Nome: Eliezio de Melo Matos, de 15 anos.

Local: Bairro Formoso – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa. enquanto dormia.

2⃣4⃣Nome: Rêmulo Souza da Siva, 35 anos.

Local: Bairro João Eduardo II – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 13/02

2⃣5⃣Nome: Deyvide da Silva Cavalcante, 28 anos, Vulgo Velho.

Local: Bairro Cidade Nova – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua/Morreu no PS.

2⃣6⃣Nome: Eric Wendel Silva de Lima, 17 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

2⃣7⃣Nome: Francisco Igo Costa Silva, 21 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

2⃣8⃣Nome: Leandro Souza de Andrade, 33 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

● 15/02

2⃣9⃣Nome: Rogéria Brito Pessoa, 17 anos (Alline)

Local: Bairro Taquari – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Encontrada em decomposição na mata.

● 18/02

3⃣0⃣Nome: Deurisvan da Silva Ferreira, 34 anos.

Local: Bairro Samauma – Brasiléia.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: morto pelo filho da ex mulher.

● 19/02

3⃣1⃣Nome: José Luiz Souza Costa, 31 anos.

Local: Epitaciolândia.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Morto em briga.

3⃣2⃣Nome: Júnior de Souza Amaral, 27 anos.

Local: Epitaciolândia

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Morto em briga.

● 20/02

3⃣3⃣Nome: José ítalo Almeida de 31 anos.

Local: Bairro São José – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

3⃣4⃣Nome: Jair da Silva Moura, 33 anos vulgo cabocão.

Local: Nova estação – Rio Branco

Causa: Ferimento de arma de fogo

Circunstância: Executado na rua

● 21/02

3⃣5⃣Nome: AGEPEN Romário Cavalcante Alexandrino de 28 anos.

Local: Vila do Incra – Porto Acre.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

● 24/02

3⃣6⃣Nome: Ycaro Augusto Cabreiro Silva, 16 anos Vulgo Rato.

Local: Bairro Defesa Civil – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado no beco.

3⃣7⃣Nome: Gelson Nascimento de Almeida de 35 anos.

Local: Bairro Tancredo Neves – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo

Circunstância: Executado na Rua

● 25/02

3⃣8⃣Nome: Thayson Júnior de Holanda, 1ano e 8 meses

Local: Bairro Cadeia Velha – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Morto em casa acidentalmente

● 26/02

3⃣9⃣Nome: Edilson da Costa Ferreira de 35 anos.

Local: Bairro Nova Estação – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma Branca.

Circunstância: Morto na Rua.

casa.

● 27/02

4⃣0⃣Nome: Leandro Lima de Oliveira, 20 anos.

Local: Bairro Placas – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 28/02

4⃣1⃣Nome: Lucas.

Local: Bairro da Várzea – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Não apuradas.

4⃣2⃣Nome: Mauri Lima.

Local: Bairro da Várzea – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Não apuradas.