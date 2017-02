UPA do 2º Distrito lota no feriado de Carnaval e atendimentos demoram; gerência diz “atendimento normal”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/02/2017 11:24:55

Quem procura a UPA do 2º Distrito de Rio Branco durante o feriado de Carnaval se depara com uma unidade lotada e um atendimento demorado.

Foi o caso do corretor imobiliário Gledson Pereira, que foi à Unidade de Pronto Atendimento nesta segunda-feira, 27, com seu filho Guilherme, de 06 meses. Há seis dias, a criança sofre com vômito, diarreia e gripe.

Ele conta que ao chegar à UPA se deparou com uma unidade lotada com pessoas há sete horas na de fila de atendimento. Por sorte, seu filho foi atendido por um pediatra após uma hora e meia de espera.

“Dessa vez o pediatra, muito bom por sinal, constatou virose e passou medicação completa. Fomos duas vezes no PS pela madrugada, mas ele foi apenas medicado para diminuir a febre, fizemos exames e nada foi constatado. E fomos liberados”, diz Gledson após sua peregrinação pelas unidades de saúde.

O gerente administrativo da unidade, Erivaldo Castro, disse que houve um aumento na demanda porque os postos de saúde do Município estão fechados durante o feriado de Carnaval.

“Houve um aumento na demanda em decorrência dos postos e urap’s fechadas. A maioria das pessoas que procuram atendimento não são casos de UPA, nem urgência nem emergência, são ambulatoriais.”

Na escala desta terça-feira, trabalham três clínicos gerais e dois pediatras, segundo o gerente da unidade, que considera que a UPA está funcionando dentro da normalidade.