Presidiário do semiaberto sofre tentativa de homicidio no Calafate; vizinhos escutaram 20 disparos

Da redação ac24horas - 28/02/2017 17:59:42

O presidiário em regime semiaberto Rafael de Araujo Lima, 19 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, 28, no bairro Portal da Amazônia, no Calafate. Homens fortemente armados invadiram a casa da vitima e efetuaram mais de 20 disparos. O jovem, que estava deitado na rede, foi atingido no abdômen. Os acusados, logo após ação, fugiram do local sem deixar pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Rafael ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave. Ele passa por um procedimento cirúrgico neste momento.

Duas guarnições da Policia Militar estiveram no local e iniciaram as buscas pelos suspeitos. As autoridades suspeitam que Rafael possa ser mais uma vitima da guerra entre facções instalada no Estado.