Presença de Rainha do Carnaval e público recorde agitam a terceira noite do Quinari Folia

Assessoria - 28/02/2017 07:34:03

Assessores da prefeitura de Senador Guiomar-AC, garantiram que a terceira noite de Quinari Folia teve a presença de um público recorde que ultrapassou 2500 pessoas.

O carnaval do Quinari tem atraído milhares de foliões pela sua organização, segurança, área de estacionamento e todo um espaço atrativo aos presentes.

Segundo o jornalista Wiliandro Derze, toda a estrutura colocada para o carnaval foi um esforço do prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) que buscou junto a iniciativa privada realizar a festa carnavalesca sem usar recursos públicos.

Na terceira noite de folia, quando as realezas do carnaval chegaram por volta das 00horas, o público agitou ainda mais embalados pelas músicas de Sandra Melo.

A Rainha do carnaval Chayene Crystine disse que sempre gostou do carnaval do Quinari e parabenizou o prefeito André Maia por resgatar a festa em seu primeiro ano de gestão.

O secretário de esportes do município, Chiquito Lopes agradeceu o apoio da Fundação Garibalde Brasil e do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre pela parceria autorizando as realezas prestigiar a festa do Quinari Folia.