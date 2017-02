Pela primeira vez, Arena de Esportes Radicais de Rio Branco, na estrada do Quixadá, sedia festa de carnaval

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/02/2017 07:40:28

Som no carro e samba no pé. Foi assim o primeiro carnaval da Arena de Esportes Radicais de Rio Branco nesta segunda-feira, 27, no KM 02 da Estrada do Quixadá.

A festa reuniu dezenas de integrantes de grupos de som automotivo da capital sob tendas instaladas na Arena. O local contou com toda estrutura necessária de um bom carnaval.

Sidney Junior, coordenador da Arena de Esportes Radicais, um dos organizadores do evento, destacou que a festa foi um sucesso graças a ajuda da prefeitura e a união dos grupos de som automotivo.

“Tendo em vista que temos um local pronto para oferecer este tipo de atividade, a prefeitura junto com as equipes de som automotivo decidiram realizar o primeiro carnaval na Arena de Esportes Radicais. O local conta com toda estrutura de um carnaval de bairro”, lembrou Sidney Junior.

Foram dois dias de festa com encerramento ontem à noite. Para a primeira experiência foi um sucesso e a ideia é repetir a dose ano que vem.

“Com um bom público e a entrada gratuita nas duas noites, a tendência é de que nos próximos anos aconteça novamente”, acrescentou Sidney Junior.