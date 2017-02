Nível do rio Tarauacá sobe rapidamente e volta a alagar ruas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/02/2017 08:11:15

O nível do rio Tarauacá voltou a subir rapidamente nas últimas 24 horas e atingiu os 10, 15 metros, 65 centímetros acima da cota de transbordamento. Várias ruas do Bairro da Praia na cidade de Tarauacá estão completamente alagadas.

A tendência é de que o nível do manancial permaneça subindo. Ontem pela manhã, o rio estava com 10 metros. O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Batista, informou que o monitoramento nas ruas de Tarauacá atingidas pela cheia são constantes no momento.

“A defesa civil estadual, Corpo de Bombeiros e defesa civil municipal estão em alerta, monitorando a evolução do nível, realizando vistorias das áreas e caso tenha a necessidade de retirar famílias”, disse.

Há mais de um mês, o rio transbordou e desabrigou mais de 120 pessoas.