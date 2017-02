Bloco da Prevenção faz sucesso no Carnaval de Rio Branco

Da redação ac24horas - 28/02/2017 07:43:40



Pelo 5º ano consecutivo o Bloco da Prevenção percorre todos os Carnavais, levando a mensagem da Prevenção e conscientizando os foliões sobre um Carnaval seguro e tranquilo.

Nesse ano, com a parceria da Secretaria de Juventude, Secretaria de Saúde, RBTRANS e o apoio das Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e Serviços Urbanos, o Bloco da Prevenção vem distribuindo preservativos e levando a mensagem de um Trânsito Seguro.

Equipes da Prefeitura e voluntários fazem a festa com alegria e conscientização nos bairros onde acontece o Carnaval Popular.

O Bloco da Prevenção conta com uma bateria, graças ao apoio do Marcone Pota, que chega fazendo a alegria dos foliões, enquanto as equipes realizam as abordagens ao público.