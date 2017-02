Urubu Cheiroso comanda Carnaval realizando cortejo com bonecos e mil foliões no Centro de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/02/2017 07:32:27

O bloco Urubu Cheiroso saiu às ruas de Rio Branco, na noite deste domingo, no terceiro dia do Carnaval, com o samba enredo “Eram os Urubus Astronautas”, que marcou o Carnaval da capital há 30 anos.

Em cortejo com bonecos gigantes, acompanhado por cerca de mil foliões, os sambistas saíram do Mercado Velho, passaram pelas pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas e por parte do Segundo Distrito da capital. A festa do bloco interditou o trânsito na região central.

“Foi um desfile que marcou e ganhamos o bicampeonato. Neste domingo nós homenageamos 30 anos deste desfile apoteótico fazendo o cortejo das duas pontes no centro no Novo Mercado Velho. Hoje, as famílias, netos, filhos dos integrantes do primeiro desfile do Urubu Cheiroso participam do bloco”, lembrou Álvaro Andrade Mendes, membro da diretoria do Urubu Cheiroso.

