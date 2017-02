Telefonia e internet estão falhando desde a sexta, no Alto Acre

João Renato Jácome - 27/02/2017 09:58:55

Os moradores do Vale do Alto Acre, nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, estão enfrentando problemas nas redes de telecomunicações dos municípios desde a última sexta-feira, dia 24, quando começaram a ficar sem sinal de internet e para ligações de celular.

O problema, segundo relato o site O Alto Acre, ocorre nas redes das operadoras Oi, Claro e Vivo, as mais utilizadas nas cidades de fronteira. Apenas os moradores que contrataram uma rede da Bolívia conseguiam, neste domingo, dia 26, acessar a internet.

Com a chegada do feriado carnavalesco, um grande número turistas chegam na fronteira para visitar parentes, amigos e brincar carnaval longe dos grandes centros, mas as redes ficam sobrecarregadas e prejudicam os usuários.