Sebastião nomeia mais seis comissionados no governo do Acre

Da redação ac24horas - 27/02/2017 09:55:00

Depois de passar um bom tempo sem nomear pessoas para ocuparem cargos comissionados na estrutura do governo do Estado, o governador Sebastião Viana parece ter retomado a acomodação de pessoas em vagas. Somente na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) foram seis novas nomeações. As nomeações foram criticadas pelo deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB).

Apesar dos decretos terem sido publicados somente na sexta-feira, a maioria das nomeações foram editadas no dia 06 e somente uma foi editada no véspera da publicação oficial (23). Todas são retroativas ao dia primeiro de fevereiro.

Deputado questiona discurso oficial

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) disse que as nomeações vão contra o discurso de contenção de gastos divulgado pelo governo ao fim do ano de 2016, quando foi até efetuado um corte de 20% nos salários de quem ganha por esta forma de contratação.

“É uma situação no mínimo estranha. Afinal, prometeu não contratar servidor por esta modalidade e já retomou o uso da caneta? Qual o motivo, senhor governador? Saiba que vamos ficar de olho e vamos denunciar se a prática do uso político dos cargos comissionados voltar”, destacou.