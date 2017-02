Rio Iaco registra elevação de um metro nas últimas 24 horas

Da redação ac24horas - 27/02/2017 11:30:39

Em virtude das constantes chuvas na região de Sena Madureira nesses últimos dias, o nível das águas do rio Iaco aumentou consideravelmente nesse fim de semana. De domingo (26) para a segunda (27) a elevação foi de um metro.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio registrava 11,78 metros no domingo (26). Já nesta segunda-feira (27), amanheceu em 12,78 metros. A cota de alerta é de 14m e a cota de transbordamento que é de 15,20 metros.

No ano passado, a situação foi tranquila em relação à enchente, ao contrário de 2015 quando centenas de famílias ficaram desabrigadas. Com informações de Senaonline.