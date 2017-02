Nível do Rio Juruá volta a subir e preocupa autoridades de CZS

Da redação ac24horas - 27/02/2017 16:25:00

Na manhã desta segunda-feira, 27, o rio Juruá em Cruzeiro do Sul mediu 12,40 metros, bem acima da cota de alerta que é de 11, 80 metros. Na semana passada o nível das águas não passava de dos 8 metros, ou seja, nos últimos dois dias a elevação do manancial foi bastante considerada e já preocupa as autoridades.

“Estamos fazendo monitoramento diário principalmente no munícipio de Marechal Thaumaturgo, com objetivo de saber o comportamento do rio por lá. Tivemos informações que em Thaumaturgo em Porto Walter a elevação já compreende cerca de 4 metros nos últimos cinco dias, essas águas devem chegar por aqui, isso preocupa”, ressaltou coronel Araújo, Comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, ao site Juruá Online.

Segundo Araújo, a enchente repentina do rio trata-se de um fenômeno natural, inclusive, leva o nome de “Repiquete”, quando rio sobre e baixa o nível de suas águas rapidamente. Para o comandante as chuvas ainda serão intensificadas por pelo menos mais 45 dias, quando acaba o inverno amazônico.

Neste ano, o rio Juruá em Cruzeiro do Sul alcançou 14,24 metros, maior nível já registrado. A cheia histórica atingiu quase 10 mil pessoas em praticamente todos os munícipios da região. Em Cruzeiro do Sul cerca de 700 famílias ficaram tiveram que se mudar para abrigos ou casas de parentes devido à alagação.