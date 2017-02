Hospital do Juruá dá “bolo” em pacientes que aguardavam exames para esta segunda-feira, 27

Da redação ac24horas - 27/02/2017 16:32:46

Quem procurou o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta segunda-feira, 27, em busca do resultado de exames, recebeu a má notícia de que o serviço está paralisado por conta do feriado de Carnaval. Foi o que aconteceu com Dulcineide Oliveira de Souza, 64, que passou por uma sessão de radiologia da coluna vertebral.

No comprovante emitido pelo hospital, a data de entrega deveria ocorrer hoje (27), entre 15 e 17 horas. Mas não foi o que aconteceu.

“Dei uma viagem perdida”, disse ela, acrescentando que há pacientes que moram na zona rural e acabaram passando pelo mesmo problema, por conta da irresponsabilidade dos administradores do hospital.

A reportagem não conseguiu contato com os representantes da unidade de saúde.