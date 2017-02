Homem de 27 anos é preso com crack e notas falsas em Brasiléia

Da redação ac24horas - 27/02/2017 08:56:55

Na noite de ontem (26), no município de Brasileia a Polícia Militar abordou Edival Mota de Almeida, 27 anos. Com o autor foram encontradas 2 trouxinhas com pedra de crack e 106 reais em notas falsas, segundo ele, tudo comprado na cidade vizinha (Cobija).