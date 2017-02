Flagra de traição termina com marido ferido a facão no interior do Acre

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 27/02/2017 11:53:25 Corresponde no Vale do Juruá

Após sair para beber e voltar para casa, um homem de 46 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia, flagrou neste domingo, 26, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, a esposa com o amante na cama. Indignado, o marido tentou ferir o rival com uma faca, mas durante a briga não houve feridos.

Momentos depois, segundo registro policial, seis homens ainda não identificados arrombaram a casa e atacaram a vítima a golpes de facão.

Mesmo ferido, a vítima fugiu dos agressores e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a ambulância. Ele foi conduzido ao Hospital do Juruá.

De acordo com depoimento do marido traído, ele não reconheceu nem um dos homens que o atacaram. Disse também não conhecer o amante da mulher.

Acionada, a Polícia Militar fez buscas no bairro. Os agressores e o amante, porém, não foram encontrados.