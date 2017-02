Depois de se aproximar da cota de alerta, nível do rio Acre baixa em Rio Branco e registra: 12,97m

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/02/2017 10:02:32

O nível do rio Acre em Rio Branco registrou 12, 97 metros na manhã desta segunda-feira, 27, depois de se aproximar da cota de alerta, que é de 13, 50 metros, no último sábado.

Ontem à noite o rio estava com 13, 06 m. Já o Riozinho do Rola, principal tributário do rio Acre, na capital, apresentou elevação em seu nível e registra 11, 89. Neste domingo, o manancial estava com 11, 54 metros.

A Defesa Civil continua o monitoramento constante do rio Acre em Rio Branco prevendo cheia. No último sábado, o prefeito Marcus Alexandre Viana determinou a construção de 100 boxes no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. A instalação dos boxes é uma medida preventiva e faz parte do Plano de Contingência da prefeitura.